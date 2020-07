Infantino FIFA, aperto un procedimento penale contro il presidente

Come riporta l’emittente televisiva RSI, sarebbe stato aperto un procedimento penale per presidente della Fifa Gianni Infantino. Il numero uno del calcio mondiale è indagato per abuso di autorità, violazione del segreto d'ufficio, favoreggiamento e istigazione a tali atti. La scorsa settimana è stato incaricato in Svizzera un procuratore speciale per indagare sui presunti rapporti tra Infantino e il procuratore generale svizzero Michael Lauber.

Le accuse riguarderebbero il modo in cui fu svolta l’indagine per corruzione della primavera del 2019. Secondo l’accusa, gli incontri privati tra Micheal Lauber e Infantino avrebbero impedito il regolare svolgersi del procedimento penale e avrebbero agito in modo sleale dichiarando più volte il falso.

L’apertura di questo procedimento penale potrebbe presupporre una possibile sospensione dalla carica di presidente di Gianni Infantino. Nel caso in cui dovesse essere sospeso, il ruolo di presidente dovrebbe essere presa da Sheikh Salman. Sono attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ora.