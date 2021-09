Incubo Nazionali: c'è il primo infortunio in vista di Sampdoria-Inter

Sampdoria-Inter: c'è il primo infortunio in vista della sfida di Marassi in programma domenica 12 settembre (fischio d'inizio alle ore 12:30). Sarà possibile seguire il match in televisione su Dazn, visibile per gli abbonati su smart tv compatibili con l’app. In alternativa basterà collegare il proprio televisore ad una console Playstation 4 o 5 o Xbox o al TimVision Box. Anche Sky trasmetterà in diretta la partita.

Nei giorni scorsi le polemiche sulla sosta e sulle trasferte non erano mancate. Fra i primi a lanciare l'allarme era stato l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta: "Il club deve essere sempre al centro dell'attenzione. E di conseguenza affrontare una giornata di campionato, e la successiva Champions, con i nostri giocatori in condizioni non ottimali, rappresenta un grande danno che ogni club patisce". Qui potete trovare il suo intervento completo che non era passato inosservato.

È notizia delle ultime ore quella del primo infortunio in vista della ripresa del campionato. Durante la sfida fra Polonia e Albania si è infatti infortunato Bartosz Bereszynski. Il giocatore blucerchiato ha lasciato il campo nel corso della prima frazione di gioco. Come riportato da sport.pl, il terzino potrebbe aver patito uno stiramento all’adduttore. Le sue condizioni saranno dunque valutate nelle prossime ore. Intanto il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa, incrocia le dita.

Anche Simone Inzaghi è alle prese con una 'tegola' in vista della partita di Marassi. "Tutti a disposizione, tranne Alexis Sanchez" scrive infatti la Gazzetta dello Sport in edicola oggi (sabato 4 settembre, ndr). Il quotidiano sportivo spiega poi che "il cileno sta pian piano aumentando i carichi di lavoro, ma non si può ancora definire con certezza quando tornerà a disposizione".