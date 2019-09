Incredibile stagione di Gabigol, che media super per l'ex Inter

Una stagione da incorniciare per Gabigol, gol a raffica per l'attaccante brasiliano che non ha ancora decifrato il suo futuro

E' la sua stagione, probabilmente migliore di quella al Santos quando il nome di Gabriel Barbosa cominciò a circolare tra gli addetti ai lavori. Senza alcun dubbio gioca nella formazione più forte di tutto il Sudamerica, il Flamengo è una macchina da guerra che punta con forza alla vittoria della Copa Libertadores sulle ali di Gabigol. L'attaccante brasiliano contro l'Avaì è andato a segno per la quarta partita consecutiva, rete numero quindici in quattordici partite del Brasilerao. Una media di più di un gol a partita, Gabigol sta vivendo una nuova era mentre l'Inter attende novità circa il suo futuro. Si fa sempre più probabile il pieno riscatto da parte del Flamengo.