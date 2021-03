Ince: "Inter, addio per motivi di famiglia. Moratti era devastato. Mi pento"

Uno dei tanti campioni passati all'Inter è stato sicuramente il centrocampista inglese Paul Ince. Lo stesso Ince si è concesso ad una lunga intervista ai microfoni di Sky Sports in cui ha ripercorso le tappe della sua carriera.

Ecco le sue parole: ""Ho avuto la fortuna di avere un compagno di squadra, Massimo Paganin, che era il mio migliore amico in Italia e parlava un inglese fluente quindi era il mio compagno di stanza. Questo mi ha aiutato immensamente. Anche Nicola Berti, che giocava al Tottenham, parlava inglese, quindi sono stata abbastanza fortunato, ma se vuoi immergerti nella cultura italiana devi imparare la lingua, quindi ci sono voluti circa sette, otto mesi. Però mi sono sempre sentito benvenuto".

Sul derby di Milano: "Ne ho giocati tanti, a Londra, Manchester, e sono molto combattuti, ma il derby di Milano è stato qualcosa di diverso. Normalmente avremmo iniziato alle otto di domenica sera, ma a quell'ora non potevamo dare il via perché ci sarebbero stati così tanti fuochi d'artificio e fumo che non potevi vedere la persona accanto a te. Dovevamo aspettare che il fumo sia disceso prima di poter avviare il gioco".

Su Desailly: "Ricordo che hanno fatto un grande cartellone nella città di Milano con me e lui perché saremmo stati noi a darci battaglia. Per realizzarlo andammo in questo magazzino e fare un 'ruggito', poi lo avrebbero fatto. mettici faccia a faccia. Avevamo deciso di farlo mercoledì mattina, ma Desailly si è rifiutato di venire perché non voleva farlo insieme a me. Quindi sono dovuto andare a farlo da solo; lui è andato un altro giorno. Ricordo di averlo distrutto già al primo minuto in campo. Era steso a terra e gli ho detto di alzarsi. Quel tipo di tono era adorato dai tifosi".

Sull'addio all'Inter: "Ero devastato, ma Thomas non stava andando alla grande a scuola e lei voleva farlo entrare in una scuola di inglese. Anche Massimo Moratti era devastato. Voleva offrirmi un nuovo contratto di cinque anni. Mi ha detto che avevano appena acquistato Ronaldo. Ho pensato: 'Wow', ma poi il Liverpool ha chiamato e decisi di andare lì. Probabilmente è stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere. È stata una decisione della quale mi pento, o forse no perché era dettata da giuste ragioni: è stata una decisione di famiglia".