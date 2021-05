Immobile saluta Simone Inzaghi: ecco il post su Instagram

Leggenda della Lazio, Ciro Immobile ha voluto salutare Simone Inzaghi su Instagram dopo la notizia dell'accordo tra l'Inter e il mister che ha difeso i colori biancocelesti negli ultimi anni. Questo il testo:

"5 anni passati insieme sempre a combattere uno di fianco all’altro per il bene di questa maglia. Ne abbiamo passate tante gioie,dolori,vittorie e sconfitte. Mi hai aiutato ad ambientarmi fuori dal campo in questa che è diventata la tua città e ora è anche un po’ mia.

Grazie per tutto quello che mi hai insegnato,ci sono stati momenti difficili per me ma tu sei stato sempre al mio fianco e di questo te ne sarò sempre grato. In bocca al lupo per tutto ti meriti il meglio ti abbraccio"