Il vocabolario del calciomercato: tutte le parole inglesi da conoscere

Vocabolario del calciomercato in inglese

La conoscenza della lingua inglese è importante non solo sul piano lavorativo ma anche in altri ambiti, come hobby e passioni - compreso quello inerente all’amatissimo calcio mercato. Se sei in grado di comprendere il vocabolario del calciomercato che spesso si serve di termini inglesi, puoi seguire le vicende dei protagonisti e capire meglio i commenti degli esperti. Iniziamo con le basi: in inglese ci si riferisce al calcio mercato con “transfer market” or “transfers” o “transfer system”. Puoi rimanere aggiornato (e imparare nuovi vocaboli) ad esempio seguendo il sito ufficiale della Premier League dedicato al calcio mercato.

Strategie dei club, contratti e valore di mercato

Anche se non sei un appassionato di calcio forse ti sarà successo di sentir parlare del valore dei trasferimenti che avvengono nel mercato calcistico, in questo caso l'interrogativo ricorrente è: "What is the transfer market value?" Conoscendo i vocaboli maggiormente utilizzati ti sentirai coinvolto nel calcio mercato come un vero protagonista, vedrai che alcuni calciatori hanno prezzi fissi (fixed prices) e potrai imparare le strategie commerciali (trading strategies) messe in atto. Imparare l'inglese online ti permette di essere al corrente non solo dei transfers ma anche dei "rumours", cioè delle voci, più o meno fantasiose, che circolano tra gli appassionati. Saprai anche che con "most valuable team" si intendono le squadre calcistiche più valutate e con "most valuable players" i calciatori di maggior valore. Diventerà familiare anche il termine "naked contracts" con cui ci si riferisce alla cessione dei diritti di immagine fatta da un calciatore al club.

Summer e winter transfer windows

Il calciomercato si svolge due volte all'anno in periodi chiamati "finestre", generalmente in estate, dai primi del mese di luglio alla fine del mese di agosto, e in inverno a gennaio. Informarsi sulle due finestre - Summer transfer window e Winter transfer window - sarà anche una buona occasione per ripassare le date e imparare a scriverle utilizzando i numeri ordinali. Le finestre del calcio mercato potranno avere le date scritte in inglese britannico dove si susseguono giorno, mese e anno: 1st July 2021 e la pronuncia sarà: "The first of July 2021". In inglese americano, invece, cambierà l'ordine degli elementi e quindi la data sarà composta da mese, giorno e anno: July 1, 2021. In questo caso la pronuncia dovrà essere July the first 2021.

Altri vocaboli da sapere sul calcio mercato

Per le trattative finalizzate al trasferimento del calciatore sentirai pronunciare il termine "transfer-list" che può essere usato come vocabolo o come verbo. Come vocabolo significa lista dei giocatori che possono essere venduti da una società calcistica ad un'altra, mentre utilizzato come verbo userai "to transfer list" all'infinito, "transfer listed" al participio passato e "transfer-listing" al participio presente. Per esempio, potrai leggere o sentire raccontare da qualche commentatore (commentator) che è stato trasferito il calciatore del centro campo: "has been transfer-listed one midfield player". Ma verrai a conoscere anche i passaggi dei difensori centrali (central defenders) della tua squadra del cuore e i punti salienti dei "summit" (incontri) organizzati dai club per soddisfare gli obiettivi programmati. Infine sarai al corrente del valore dei "top player", cioè dei calciatori a cui il mercato accorda una valutazione maggiore.

Commissione di trasferimento e plusvalenze

Quando un club vende un giocatore ad un altro viene pagata una commissione di trasferimento che è indicata come "transfer fee" e spesso al calciatore spetta un bonus. Il termine utilizzato per indicare che una squadra concorda una quota con un'altra è "agree fee" - esempio, Tottenham agree fee for Cristian Romero transfer - mentre per gli accordi conclusi focalizzerai la tua attenzione sull’espressione "done deals". Quasi sicuramente, poi, sentirai parlare anche delle plusvalenze, cioè dell'incremento di valore che il capitale di una società ha ottenuto dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita di un calciatore (e quindi del relativo guadagno) che in inglese viene indicato come "capital gain". Imparare l'inglese con un argomento che appassiona - come il calcio mercato - rende più semplice lo studio e ti stimolerà anche a saperne sempre di più.