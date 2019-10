Il vice di De Boer tuona contro l'Inter: le parole e il motivo

Michel Kreek, collaboratore di Frank De Boer, tuona contro i nerazzurri in seguito al trattamento riservato al baby-bomber Andrea Pinamonti.



Ecco quanto dichiarato a GianlucaDiMarzio.com:



"Quando tre anni fa ero in nerazzurri rimasi molto colpito da Pinamonti. Un talento grandissimo: se fosse stato un prodotto dell’Ajax, non sarebbe mai finito in un giro di prestiti".