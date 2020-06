Il tempo è galantuomo. Lukaku & Eriksen preoccupano?

Il tempo è galantuomo, e lo sarà sempre. Da gennaio non si parla che di Christian Erkisen, acquistato dall'Inter per l'irrisoria cifra di 20 milioni. Un top player arrivato a Milano grazie a un'operazione magistrale di Marotta & co.. Il danese, un fuoriclasse assoluto, è stato più volte messo in discussione, senza che lui abbia mai potuto avere un diritto di replica.

I campioni parlano sul campo, la risposta è arrivata. Dopo solamente 3 minuti dal fischio d'inizio, che all'Inter mancava dall'8 marzo, Eriksen pennella un corner teso sul primo palo, beffando Ospina. Gol olimpico. Il tempo è galantuomo, e lo sarà sempre. L'Inter del San Paolo era un abito cucito su misura a Eriksen. Il danese si è trovato al centro della manovra, nel suo ruolo preferito, dando sfoggio di tutte le sue più grandi abilità. Altro gol, questa volta alla critica. Tanta qualità sulla trequarti, pericoloso sia da corner che su punizione. L'unico in grado di negargli la gioia del gol è stato Ospina. Eriksen si sta prendendo l'Inter, senza fretta, con l'aplomb che lo contraddistingue. Con calma e serenità, ma con molta personalità. Un galantuomo, come il tempo, che dà ragione a chi la ragione se la cerca.

Romelu Lukaku a inizio stagione ha suscitato qualche perplessità, anche a lui sono state rivolte molte critiche, scivolate tutte addosso. Nel giro di qualche mese si è preso l'Inter, i tifosi e tutte le rivincite possibili. Il tempo è galantuomo, e lo sarà sempre. Ha faticato per via della sua imponente stazza, problema che potrebbe riacutizzarsi anche ora, vista l'inattività di tre mesi.

Lukaku e Eriksen sono l'esempio della galanteria del tempo, che prosegue nel suo corso, inesorabile, rivelando la verità che a volte era nascosta o semplicemente nessuno voleva vedere.

Quindi, Lukaku & Eriksen preoccupano? La risposta è NO. Il tempo è galantuomo.

