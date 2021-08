Il silenzio di S. Zhang: il presidente nerazzurro manca da maggio dai social

Dopo la notizia giunta dalla Spagna di un possibile nuovo ingresso nella società Inter da parte dell'ex presidente e patron nerazzurro, Massimo Moratti, balza all'occhio una sostanziale assenza social da parte dell'attuale presidente nerazzurro, Steven Zhang, che da sempre ha dato sostegno alla squadra tutta, dall'allenatore ai giocatori, prima delle partite, esultando anche dopo una vittoria.

In questa stagione, tutto questo, non è avvenuto. Una squadra che nelle prime due giornate di campionato ha totalizzato due vittorie - restando, quindi, a punteggio pieno - con sette gol fatti ed uno solo subito. Ma c'è di più: non solo, ad oggi, è mancato il tipico intervento social a sostenere la squadra, ma non si sono visti nemmeno dei contributi per presentare il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, o i nuovi acquisti. Si vede, infatti, come gli ultimi contenuti condivisi siano stati quelli inerenti ai festeggiamenti dello scudetto con le foto del 5 maggio, e quelli riguardanti la premiazione post-tricolore del 23 maggio.

Nulla di compromettente, ci mancherebbe altro, ma un fatto da attestare, soprattutto dopo le contestazioni di questa estate da parte dei tifosi nelle varie amichevoli giocate. Un rapporto, quello tra il presidente Zhang e i tifosi che va ricucito e chissà se ci sarà tempo o se ci saranno delle altre svolte societarie nei prossimi mesi.