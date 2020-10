Il retroscena: trattativa Skriniar-Tottenham saltata a causa di Eriksen

Negli ultimi giorni di mercato si era fatta largo la voce di un possibile addio all'Inter di Milan Skriniar, corteggiato a lungo dal Tottenham di José Mourinho, con quest'ultimo grande estimatore del difensore slovacco.

La trattativa, nonostante i buoni rapporti tra le due società. si è ben presto arenata a causa delle richieste dell'Inter, giudicate eccessive da parte del club londinese. I nerazzurri infatti chiedevano non meno di sessanta milioni di euro, o al massimo cinquanta più bonus, per lasciar partire il numero 37.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza meneghina non avrebbe gradito il gioco al ribasso del Tottenham, soprattutto dopo la trattativa Eriksen dello scorso gennaio, quando gli Spurs hanno preteso e ottenuto venti milioni di euro, nonostante il giocatore fosse in scadenza di contratto. I rapporti tra i due club sono salvi, ma ormai è chiaro che in sede di mercato non si faranno sconti.