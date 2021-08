Il retroscena su Dzeko e sul suo esordio con il Genoa

Sarà subito Edinz Dzeko l'attaccante titolare del'Inter nel match, in programma sabato, contro il Genoa. L'attaccante bosniaco dovrebbe essere in coppia con Martin Satriano. Lautaro Martinez non sarà del match perchè squalificato, mentre Sanchez avverte ancora problemi muscolari.

L'ex Roma vanta di ottimi numeri nelle partite di esordio. Nelle sue 6 annate italiane, il bomber di Sarajevo è andato segno in 3 occasioni nel suo primo match di serie A.

"Nella stagione 2019/20, la squadra giallorossa - dettaglia il Corriere dello Sport -cominciò il campionato proprio contro quella rossoblù. E, guarda caso, Dzeko timbrò immediatamente il cartellino nel 3-3 finale".

Numeri presi in considerazione soprattutto da Simone Inzaghi, che lo ha fortemente voluto alla sua corte per poi lanciarlo subito in campo anche nell'amichevole vinta contro la Dinamo Zagabria. Contro i croati, l'ex City è stato autore del secondo gol.