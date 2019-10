Il retroscena di Nainggolan: "Conte era malato di me, ma la società..."

Radja Nainggolan è stato intervistato da DAZN in esclusiva. Il centrocampista ex Inter, tra i numerosi temi trattati, si è soffermato sul rapporto con Antonio Conte e su quello che è successo prima di essere ceduto al Cagliari.

“Un giorno mi ha chiamato da parte e mi ha detto che era malato per me e che mi voleva al Chelsea, ma l'Inter ha preso un’altra decisione che lui condivide. Me lo ho ha detto di persona e per questo lo apprezzo, io ero tranquillo e gli ho detto va bene senza problema”.