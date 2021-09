Il retroscena di Lukaku al Chelsea: 'Diciamo le cose come stanno!'

Continua a far discutere il trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea ma specialmente le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante per giustificare la sua scelta. Il belga ha spiegato in una recente intervista le ragioni che lo hanno spinto al ritorno in Blues rivelando di aver trovato un accordo anche con il tecnico Simone Inzaghi prima di accettare l’offerta (trovate le sue parole qui). Il belga, come riferito nell'intervista, avrebbe forzato la mano per il suo ritorno al Chelsea dopo la prima offerta da 110 milioni più il cartellino di Davide Zappacosta rifiutata dai nerazzurri.

Sull’argomento è intervenuto nuovamente Fabrizio Biasin, noto tifoso nerazzurro, nel corso del suo editoriale su tuttomercatoweb.com definendo la questione una "barzelletta". Il giornalista, senza usare giri di parole, ha accusato Romelu Lukaku di aver illuso e mentito ai tifosi nerazzurri con alcune frasi pubblicate sui propri canali social per poi piantarli in asso. Il belga, infatti, aveva più volte giurato fedeltà all’Inter, anche subito dopo gli Europei . Ecco di seguito riportato il pensiero di Fabrizio Biasin:

"Ecco a voi un’altra barzelletta. Lukaku l’altro giorno ha detto così: “Quando è arrivata la terza offerta del Chelsea sono andato da Inzaghi per trovare un accordo”. Un accordo? In che senso? Diciamo le cose come stanno: hai forzato la mano per levarti dalle balle, altro che accordo. E questa frase ci fa capire che il signore del “son tornato a Milano per ricominciare!” non ha fatto altro che illudere tutti quanti, salvo poi piantarli in asso. Aveva diritto di andar via? Può darsi. Ma non c’era alcuna necessità di mentire".