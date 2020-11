Il Real rischia di perdere tanti big per il match di Champions contro l'Inter

Non un bel momento per il Real Madrid di Zinedine Zidane, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con una squadra decimata da infortuni e positività al Covid-19.

L'ultimo infortunio in ordine di tempo è quello di Sergio Ramos: il capitano dei blancos infatti è uscito anzitempo nel match tra Spagna e Germania, segnalando un problema alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni ma non è da escludere che sia costretto a saltare il match di martedì prossimo contro l'Inter.

La sosta per le Nazionali non è stata particolarmente felice anche per Varane, il quale ha preso un brutto colpo alla spalla durante Francia-Svizzera. Il giocatore però sembra star bene e dovrebbe recuperare per il ritorno della Champions. Infortuni ma non solo: al momento tra le fila madrilene vanno segnalate le positività al covid di altri due uomini chiave per il tecnico: Militao e Hazard.