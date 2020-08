Il Real fa sul serio per Skriniar, e Sergio Ramos avalla l'operazione

Dall'estero continuano ad arrivare voci di un possibile addio di Milan Skriniar, per il quale le offerte di certo non mancano in casa Inter. Il difensore nerazzurro nelle ultime partite è finito spesso in panchina, complice un Diego Godin in forma smagliante. Il suo status di insostituibile sembra essersi incrinato, ragion per cui un addio è tutt'altro che impossibile.

Secondo quanto riportato oggi da Don Balon, il Real Madrid sarebbe seriamente interessato al giocatore, e lo stesso Sergio Ramos avrebbe espresso parere positivo sull'acquisto dell'ex Sampdoria. I rapporti tra i due club sono ottimi e l'operazione potrebbe chiudersi intorno ai 60/70 milioni di euro. Tutto comunque dipenderà dalla volontà del giocatore.

Dopo l'affare Hakimi dello scorso mese, Inter e Real potrebbero dunque ritrovarsi seduti allo stesso tavolo delle trattative. Skriniar quest'anno non ha brillato come nelle scorse stagioni, complice il cambio di modulo, ma non sembra aver perso il suo appeal sui to club europei.