Il PSG non si ferma: assalto ad un altro attaccante della A! L'offerta

C’è movimento di mercato attorno a Joaquin Correa. Sì, perché il Tucu ha manifestato l’intenzione di andare via come confermato nei giorni scorsi dal club e la Lazio dovrà prendere una decisione. Sportitalia svela che c’è stata una prima mossa concreta del PSG:

“Correa è il nome in cima alla lista degli addii dopo che lo stesso argentino ha fatto sapere di voler partire. Si è affacciato il Paris Saint-Germain offrendo 18 milioni di euro in aggiunta a Pablo Sarabia per avere l’attaccante della Lazio, scambio con soldi”.

Un’operazione nata più di un mese fa che non decolla, ma che resta nell’aria come possibilità. Per ora la Lazio non accetta ancora perché valuta Correa 40/45 milioni, vorrebbe un rilancio più sostanzioso. Il PSG resta sulla sua posizione, così è da capire la prossima mossa. Il Tucu ci spera... ma non è ancora rottura, Sarri proverà a convincerlo fino all’ultimo.