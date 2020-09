Il PSG fionda su Kondogbia, possibile pioggia di milioni per l'Inter: il motivo

Probabilmente gli interisti ricorderanno la parabola nerazzurra di Geoffrey Kondogbia, arrivato all'Inter nel 2015 dopo un derby di mercato con il Milan e acclamato a gran voce dai tifosi al suo arrivo. La storia però è nota, il francese non è mai riuscito ad ambientarsi nel calcio italiano, e dopo due stagioni travagliate fu ceduto al Valencia per circa 25 milioni di euro.

C'è ancora un filo però che lega ancora Kondogbia all'Inter. Secondo le ultime notizie provenienti dalla Francia, il PSG sarebbe seriamente interessato al centrocampista e vorrebbe approfittare della situazione economica poco rosea del Valencia per portarlo a Parigi.

L'Inter guarda la trattativa da spettatrice super interessata, in quanto dalla sua cessione incasserebbe il 25% della cifra finale di vendita, grazie ad una clausola inserita ai tempi dell'accordo tra i nerazzurri e la squadra spagnola.