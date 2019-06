“Il prossimo anno gli diamo anche Agnelli”, pure gli ex bianconeri rosicano

Se a qualche tifoso interista l’arrivo di Antonio Conte ha creato qualche problema per il trascorso bianconero del tecnico, in casa Juventus la polemica è assai più accesa. Nei giorni scorsi a Madrid, Conte è stato oggetto di diverse offese da parte di sostenitori dei Campioni d’Italia, mentre molti di loro vorrebbero togliere la stella con il suo nome dall’Allianz Stadium. L’arrivo all’Inter viene vissuto a Torino come un vero e proprio tradimento.

Ma non sono solo i tifosi a fare ironia su Conte, anche qualche ex giocatore bianconero non perde l’occasione per “simpatiche” battute sul nuovo mister nerazzurro. Uno di questi è Massimo Bonini, intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bianconera: “Anche Trapattoni è andato all’Inter, è lo stesso discorso. Io penso che dobbiamo essere sportivi, ormai manca che vada solo Agnelli a fare il presidente dell’Inter e poi li hanno presi tutti… Il prossimo anno gli diamo anche Agnelli”.