Il primo riconoscimento al Conte nerazzurro è straordinario

Secondo la Gazzetta dello Sport Conte all’Inter sarà qualcosa in più di un semplice allenatore. “Conte è l’allenatore… anzi no, è di più: è l’uomo copertina che Suning ha scelto per allargare il più possibile i suoi orizzonti, per piazzare in bella evidenza il suo marchio e quello dell’Inter.”

In questa logica va letto quello che può ben definirsi un evento fuori dal comune per le dinamiche di Suning conosciute negli ultimi tempi . In tutte le altre occasioni negli anni scorsi erano i dirigenti che, una volta predisposto tutto, si spostavano in Cina per definire con Zhang Jindong gli aspetti operativi ed economici ed avere il suo benestare alle diverse operazioni. Stavolta, al contrario, sarà il Patron di Suning a mettersi in viaggio per raggiungere lo staff nerazzurro a Madrid e conoscere di persona il nuovo tecnico.