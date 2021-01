Il presidente della Lega Serie A: "Allo stadio i tifosi vaccinati"

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica Rai Radio 1, parlando tra le altre cose della possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi vaccinati. Di seguito le sue parole:

"Per quanto riguarda la riapertura degli stadi, abbiamo presentato al governo un piano di 300 pagine per riaprire gli impianti sportivi, limitando gli ingressi ad un massimo del 20-30% della capienza massima. Al momento però non abbiamo ricevuto nessuna risposta, neanche una telefonata. Penso che si debba fare andare allo stadio i cittadini vaccinati".

Il presidente Dal Pino ha poi espresso una speranza per il prossimo futuro: "Il 2020 è stato un anno difficilissimo, ma spero che venga ricordato come l'anno delle idee nel settore del calcio".