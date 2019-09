Il presente è Handanovic, il futuro nelle mani di Ionut Radu

Il presente si chiama Samir Handanovic, il capitano nerazzurro è pronto a rinnovare il proprio vincolo contrattuale per legarsi a vita con l'Inter. Un rapporto che dura ormai dal 2012 e dallo scorso febbraio con la fascia al braccio per via della diatriba che ha portato alla rottura con Mauro Icardi.

Intanto l'Inter guarda anche al prossimo futuro, oltre al rinnovo di Handanovic è pronto anche il successore del gigante sloveno. Il nome, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è Ionut Radu del Genoa. L'estremo difensore classe 1997 è stato ripreso in estate dal Genoa per poi essere lasciato in prestito sotto la Lanterna per maturare definitivamente.