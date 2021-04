Il Napoli battezza la nuova maglia, Inter costretta a cambiare

Il Napoli questa sera contro l'Inter indosserà la nuova maglia firmata Kappa e Marcelo Burlon. Sarà parzialmente nera con le ali dell'aquila come inserti in alto, in verde acqua.

I colori saranno dunque similari a quelli naturali dell'Inter, che aveva in programma di indossare il classico home-kit nerazzurro e sarà invece costretta a cambiare divisa.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport rende infatti noto che la formazione allenata da Conte vestirà la maglia bianca a scacchi, da trasferta, firmata Nike.