Il Milan doma la Lazio. Leao e Rebic sugli scudi, Ibra è tornato

Il Milan di Stefano Pioli vola in testa alla classifica battendo la Lazio e agganciando il Napoli di Luciano Spalletti a punteggio pieno. Un 2-0 senza appello per i rossoneri, in grado di controllare i biancocelesti per tutto il corso della partita. Grande ritorno dall'infortunio per Zlatan Ibrahimovic, in gol dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Partita sbloccata da Rafael Leao al 45', abile ad infilare Pepe Reina con un bel piatto destro che chiude un contropiede grandioso innescato da Leao stesso. Assist di Ante Rebic. I rossoneri concretizzano così la pressione del primo tempo che finora non aveva dato frutti. Sullo scadere della prima frazione arriva la grande chance del raddoppio: Ciro Immobile atterra Kessié in area, proprio l'ex Atalanta si presenta sul dischetto ma il suo calcio di rigore sbatte sulla traversa graziando Reina. Nella ripresa continua l'ottima partita del Milan, i cui tifosi esplodono al rientro in campo di Ibra al 60'. Colpisce subito lo svedese, che mette dentro un altro bell’assist di Rebic dopo soli sei minuti.

Le firme di Leao e Ibrahimovic dunque suggellano il trionfo rossonero su una Lazio che stasera è stata francamente irriconoscibile. Luis Alberto indolente, Ciro Immobile e Milinkovic Savic mai in partita. Il lavoro di Sarri è ancora da rivedere, Pioli invece ringrazia e può guardare tutti dall'alto, con Spalletti e aspettando Mourinho, impegnato tra pochi minuti nel posticipo serale contro il Sassuolo.