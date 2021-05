Il messaggio dell'Inter: "Nerazzurri, festeggiate responsabilmente"

Con l'aritmetica vittoria del tricolore, i tifosi nerazzurri si stanno progressivamente riversando in strada per festeggiare, in particolare Piazza Duomo è già gremita di gente.

L'Inter, tramite i suoi canali social, ha raccomandato i suoi tifosi di festeggiare in maniera "responsabile", evitando il più possibile gli assembramenti. Sicuramente non sarà facile contenere la gioia di tutti i cuori nerazzurri, che aspettavano questo momento da tanti anni, e che adesso vogliono lasciarsi andare.