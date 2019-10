Il Messaggero - Zeman elogia Sarri e si esprime su Inter-Juve

Zeman si è espresso su Sarri e su Inter-Juve: il boemo elogia l'ex Napoli, parole al miele anche per Klopp. Ecco quanto dichiarato a "Il Messaggero":



"In Italia nessuna squadra è divertente da vedere. Inter-Juve è stata una bella partita. Caso isolato. Spero ce ne siano altre. Io guardo il Liverpool. Condivido lo spirito di Klopp. Calcio aggressivo, veloce e di qualità. Loro sì, giocano. Anche lì la partita inizia sullo 0 a 0, ma le squadre vanno in campo per cambiare il risultato.



E vincere. In Premier anche le ultime della classifica ci provano. E capita che battano le prime. Qui, se sei inferiore non giochi. A parte il Lecce di Liverani. Vediamo se si salverà. Sarri o Conte? Sarri, ma quello di Napoli. Non credo che a Torino, però, rinunci al suo credo. Ci vuole più tempo. Chiede di giocare a un tocco e bisogna quindi imparare il resto. Come muoversi in campo“.