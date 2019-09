Il Messaggero - Milinkovic-Savic e l'Inter: il serbo vuole stregare San Siro

Inter-Lazio: sfida di mercato. I nerazzurri seguono da tempo il centrocampista Milinkovic-Savic e il match di stasera sarà un'opportunità per Marotta di osservare ulteriormente il pezzo pregiato biancoceleste. Ecco quanto riportato dal Messaggero:



"Milinkovic ha tanti estimatori e almeno un paio sono pure all’Inter. Uno è sicuramente Marotta che lo insegue dai tempi della Juve, l’altro è Conte. Questo lo sa bene anche il giocatore e probabilmente è pure questo lo stimolo a voler fare bene e impressionare alla Scala del calcio. Rumors di mercato narrano che negli ultimi giorni, appena venduto Icardi al Psg, i nerazzurri si siano fatti sotto con Lotito per chiedere Milinkovic, ma il patron ha rimandato le avances al mittente.



Da Formello non sono mai arrivate conferme anzi, la Lazio è vicinissima al rinnovo col giocatore. Un nuovo contratto dove, oltre a un piccolo adeguamento sui già quasi 3 milioni a stagione, ci saranno premi ricchi, soprattutto sui gol e sugli assist, circa 100.000 euro ognuno".