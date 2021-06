(Il Messaggero) Lazzari-Inter, raggiunto l’accordo con la Lazio: le cifre

Rivoluzione sulle fasce per la nuova Inter di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da "Il Messaggero", l'Inter avrebbe individuato in Manuel Lazzari il sostituto di Achraf Hakimi, sempre più vicino alla cessione al Psg per circa 75 milioni di euro.

Beppe Marotta, svela il quotidiano, avrebbe già trovato l’intesa con la Lazio sulla base di 22 milioni di euro più altri 4 di bonus. Il giocatore è stato uno dei punti fermi di Inzaghi in biancoceleste e le sue caratteristiche sarebbero perfette per il 3-5-2 nerazzurro.

L’affare potrebbe concludersi nei prossimi giorni, dopo aver ufficialmente ceduto Hakimi. I biancocelesti, invece, sarebbero pronti a reinvestire la cifra incassata per la cessione di Lazzari per acquistare Julian Brandt del Borussia Dortmund, profilo molto apprezzato da Maurizio Sarri. Si attendono ulterio novità sulla situazione.