Il magico mondo di Darmian: costo basso e resa massima

L’uomo della domenica interista è stato, certamente, Matteo Darmian. Il difensore italiano, nella partita di ieri, in casa, contro il Cagliari, è stato autore del gol decisivo che ha permesso alla squadra nerazzurra di poter riavanzare in classifica tenendo a basa le inseguitrici, Milan e Juventus, rispettivamente a undici e dodici punti di distacco. E dire che l’avventura di Darmian in nerazzurro era iniziata con tanta diffidenza dell’ambiente, ma non degli addetti ai lavori, a partire da Antonio Conte, che lo hanno sempre considerato un elemento affidabile per poter costruire i successi nerazzurri.

ARMA IN PIU’ – No, Matteo Darmian non è un semplice rincalzo per i titolari, ma un calciatore dall’utilità estrema. Lo dimostrano i ruoli che ha ricoperto in questa stagione: esterno destro o sinistro di un centrocampo a cinque o ‘braccetto’ nella difesa a tre come accaduto nella partita contro il Sassuolo. E dire che, proprio contro il Sassuolo, nella partita d’andata, Darmian aveva iniziato a mostrare tutto il reale valore, in una sfida in cui l’Inter modificò il proprio assetto tattico e in cui, a sorpresa, venne schierato al posto di Achraf Hakimi dal primo minuto.

DIFENSORE GOLEADOR – Ma l’apporto dell’ex Torino e Manchester United, in questa stagione, si è avvertito anche in zona gol. Infatti, Darmian, questa stagione, è stato autore di tre reti tra campionato e Champions League, contro il Borussia Monchengladbach, il Genoa ed, appunto, il Cagliari. Contributo importantissimo, vista la difficoltà del centrocampo interista di contribuire in maniera consistente ad aumentare le reti stagionali – anche se quei due davanti non fanno sentire la mancanza.

COSTATO POCHISSIMO – Il tipico acquista che per rapporto qualità/prezzo è stato preziosissimo. Circa tre milioni di euro la cifra investita dall’Inter al Parma per portarlo a casa dopo la promessa fatta la passata sessione di mercato. Un cifra che, soprattutto con i tempi che corrono, è da considerarsi veramente bassa. E chissà che questa resa non possa mettere in crisi anche Roberto Mancini nello stilare la lista dei convocati per l’Europeo di questa estate.

Gol e punti importanti quelli garantiti da Darmian, che lanciano ulteriormente l’Inter verso lo scudetto. Ma non è ancora fatta e il prossimo avversario è di quelli tostissimi. Quel Napoli che, forse, al momento, è la squadra più in forma della Serie A. L’Inter dovrà fare molta attenzione al fraseggio dei partenopei e ai suoi attaccanti, dimostrando l’equilibrio fatto vedere fino ad ora. Ma i nerazzurri hanno dalla sua l’equilibratore per eccellenza: Matteo Darmian.