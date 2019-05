Il leader dell'Inter Club chiede ottimismo e accoglie Conte

Pietro Gallenzi, leader e fondatore dell'Inter Club "I Templari", è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva durante il programma "Bar Sport" esprimendo ottimismo rispetto alla sfida di domenica contro l'Empoli:

"Triplete 2010? Il ricordo è ancora dentro tutti noi, sembra ieri invece sono già passati 9 anni. Domenica c'è un appuntamento importante e il consiglio che do a tutti i tifosi interisti è quello di togliersi di dosso questa ansia per la partita contro l'Empoli come fosse una finale. Giochiamo in casa con 60.000 tifosi, ci sono tutte le condizioni per andare in campo e aggredire l'avversario. Pensiamo a remare tutti nello stesso obiettivo: la vittoria."

Gallenzi ha inoltre commentato il futuro della panchina nerazzurra, soffermandosi anche sulle voci di un possibile arrivo di Mourinho alla Juventus:

"Conte? Gli do il benvenuto senza se e senza ma, è un professionista e non ha mai sposato per sempre la Juve, a differenza di Mou che ha giurato di non andare mai alla Juve. Icardi? Il discorso della fascia andava gestito diversamente. Se riuscirà a scindere le sue cose personali da quelle ufficiali i rapporti torneranno nei binari giusti".