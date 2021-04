Il weekend degli ex - Special One dolceamaro, sorride il "greco" M'Vila

Secondo appuntamento con la rubrica settimanale di Inter Dipendenza. Il campionato è ripreso e, dopo la sosta delle Nazionali, i vari campioni transitati dal Meazza sono scesi nuovamente in campo a difendere i colori dei rispettivi club. Un fine settimana non molto fortunato per diversi di loro. Tra i pochi a sorridere uno dei mediani che in maglia Inter non ha lasciato il segno: Yann M'Vila.

MOMENTO NO - Non se la sta passando bene Rafael Alcântara Do Nascimiento, per tutti Rafinha. L'ex Barca e Inter - dopo un inizio di anno non semplice tra Coronavirus e panchine - sta ritrovando regolarmente il campo, ma non riesce a dare il proprio apporto alla causa del PSG. Venticinque partite (17 presenze ed 8 assenze) nelle quali non è riuscito a segnare alcun gol. Solo 5 assist per il brasiliano che ieri, subentrato a 20' dalla fine, non è riuscito ad aiutare la squadra, sconfitta per 1-0 contro il Lille. Ora i parigini sono scesi al secondo posto, con il Monaco ed il Lione a rendersi pericolosi alle spalle.

Non sorride nemmeno, per l'ennesima volta, Cedric Soares che insieme ai suoi compagni dell'Arsenal - subentrato all'inizio della seconda frazione - viene sconfitto con un netto 0-3 dal Liverpool. Ora i Gunners vedono allontanarsi quasi ogni velleità di prendere parte all'Europa che conta - Champions League o Europa League - trovandosi a -7 dall'ultimo posto utile occupato ora Totthenham.

SORRISO A METÀ - Proprio per Mourinho ed i suoi ragazzi un sorriso dolceamaro. Lo Special One si è fatto recuperare dal Newcastle, a cinque minuti dalla fine, dopo essersi portato avanti - grazie alla doppietta di Kane - nella prima frazione. L'ex mai dimenticato dai tifosi nerazzurri stava pregustando un distacco da Klopp e dagli altri inseguitori, ma alla fine ha dovuto rimandare la "festa". Nonostante ciò il quinto posto per ora è suo.

Prova non memorabile - in difficoltà per le trame di Veloso del Verona - per Alfred Duncan che però si sta confermando uomo di fiducia di Semplici ed anche ieri ha disputato all'incirca 82' minuti. Alcune difficoltà in fase di tamponamento, ma l'ex canterano sembra in crescita in questa sua carriera sulla sponda cagliaritana. Tanti minuti nelle gambe, ma la sua squadra esce sconfitta. Si sorride, ma a metà.

FELICITÀ - Uno dei pochi a potersi permettere un Albano nelle cuffiette è l'ex mediano di Mazzarri: Yann M'Villa. Il francese, in forza all'Olympiakos, è alle prese con i playoff di Super League 1. Vittoria per i biancorossi che si sono imposti per 5-1 sull'AEK Atene (quarta forza del campionato). Il centrocampista, nonostante nessun gol, ha contribuito con la sua solita prova di solidità in mediana. Continua la corsa al titolo, che sembrerebbe essere ora sempre più vicino.