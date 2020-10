Il Giudice Sportivo decide, 0 a 3 a tavolino anche per l’Inter

La partita di sabato scorso era finita 1 a 1. Oggi però arriva il comunicato del Giudice Sportivo che rettifica l’esito di Napoli – Inter Women in uno 0 a 3 a tavolino per le ragazze nerazzurre.

Questa la motivazione: “Rilevato che la Società SSDARL NAPOLI FEMMINILE non ha inserito nella distinta di gara né era presente in panchina il medico sociale violando così le norme dell’art. 66 N.O.I.F. che impone alle squadre ospitanti l’obbligo della presenza del medico sociale prevedendo che in sua assenza la gara non avrebbe dovuto prendere inizio. Rilevata la grave violazione, peraltro recidiva; esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale della società SSDARL NAPOLI FEMMINILE risultano schierati nella distinta di gara solo numero dieci calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette “formate”, delibera di infliggere alla società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di irrogare la sanzione di € 3.000,00”.