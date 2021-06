Il giornalista: "Hakimi, distanza non ampia. Due i sostituti"

Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb, aggiorna sul calciomercato nerazzurro e, in particolare, l'affare Hakimi.

"L’Inter e il Psg non sono lontani. La trattativa per Hakimi viaggia spedita e ormai la distanza non è così ampia. Ballano circa 10 milioni di euro. Il club nerazzurro chiede una cifra di 80 milioni comprensiva di bonus, il Psg sta cercando di avvicinarsi ma la sensazione è che alla fine un accordo si possa trovare. E quindi questa con ogni probabilità sarà la prima cessione importante dell’Inter", il pensiero del cronista.

E le alternative? Ceccarini scrive: "Al momento i nomi più caldi sono due: il primo è Emerson Royal brasiliano classe ‘99 che il Barcellona ha riscattato dal Betis Siviglia. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. L’altro è Nandez del Cagliari che nasce come centrocampista ma in questa stagione è stato impiegato come esterno destro".