Il Giornale: Lukaku e Brozovic, icone di due Inter diverse

Lo scambio di opinioni tra Lukaku e Brozovic al termine dell'esordio dei nerazzurri in Champions continua a dare adito a diverse interpretazioni . L'ultima in ordine di tempo arriva da "Il Giornale" che individua nel battibecco l'emblema di due Inter che si confrontano all'interno dello spogliatoio.

"Quel confronto, segno di sanguigna vitalità, rappresenta piuttosto lo spaccato più autentico di due concezioni calcistiche che si affrontano e confrontano ad Appiano Gentile dall'avvento di Conte: da una parte la vecchia Inter attendista e un po' pigra, dall'altra la nuova Inter coraggiosa e ambiziosa che vede nell'attacco la strada per liberarsi dei ritardi più recenti.

"Non voglio mai più vedervi così passivi» è la frase attribuita a Conte che ha passato la prima notte dopo lo Slavia Praga ad Appiano Gentile per far capire che c'è da mettere subito la testa al derby. Sempre Lukaku, che è poi l'acquisto simbolo della nuova era, intervistato da una tv straniera, ha lisciato il pelo al suo partner dell'United, Alexis Sanchez («io e lui faremo la differenza») rimasto fuori dalla scena europea.".