Il Giornale - Il quotidiano tuona contro i nerazzurri. Ecco quanto affermato

Il Giornale, noto quotidiano italiano, attraverso le sue colonne non si risparmia sul'Inter citando anche una partenza del mercato estivo. Ecco quanto si legge:



“Un’Inter, se possibile, più brutta del Milan di Verona. Coraggio e intensità sono visti pochi. Lasciamo perdere il coraggio, ma l’intensità non può vedersi solo dopo il 90’ in una partita affrontata come l’allenamento del martedì e ripresa per i capelli nell’abbondante recupero.



Lukaku fa il centravanti boa, ma il gioco gli gira al largo, Lautaro fa la comparsa: un paio di tiri a lato e poi fine del lavoro. Il fantasma di Icardi volteggia già nella testa di qualche tifoso“.