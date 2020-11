Il Giornale:" Conte ha ragione con Eriksen, ma solo ad una condizione"

Come accaduto già da alcune settimane a questa parte, Antonio Conte ha lasciato nuovamente Christian Eriksen per 90 minuti in panchina. Prima della partita, le parole dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta, hanno chiuso in maniera definitiva le porte nerazzurre al danese.

Il quotidiano Il Giornale, però, va controcorrente rispetto a quanto si legge in queste settimane, sostenendo che scelte del genere, fatte da Conte, potranno fare il bene dell'Inter, ma ad una condizione.

Ecco le parole del quotidiano:" Che una volta tornato lui (Conte, ndr), deve per forza tornare a vincere in Europa. Con le buone o, meglio ancora, con le cattive. Quelle maniere usate con Eriksen, ieri fuori per 90' nonostante la sua qualità mancasse eccome. Ma comanda lui. E ora è di nuovo lui. E ha ragione lui. Ma solo se vince".