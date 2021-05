Il Giornale - Accordo tra Hakimi e PSG: adesso Leonardo...

Il futuro di Hakimi sembra sempre più lontano da Milano, almeno secondo quanto riportato dai colleghi de "Il Giornale". Secondo la testata italiana infatti, il PSG avrebbe ormai raggiunto un accordo con l'entourage dell'esterno marocchino sull'ingaggio.

Adesso Leonardo dovrà sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter e trovare la quadra economica per portare il giocatore a Parigi. Il club nerazzurro ha aperto alla sua cessione, soprattutto per motivi economici, ma ha fatto sapere di non essere disposto a prendere in considerazione offerte inferiori ai 70 milioni di euro.