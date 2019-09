Il gesto di Sanchez: subito a Milano per un posto da titolare

Il Nino maravilla ha voglia di serie A, ha voglia di Inter, soprattutto ha voglia di giocare e di allenarsi. Lo dimostra anche la sua partenza dal ritiro del Cile dopo l'amichevole con l'Argentina.

Sanchez non ci sarà nella seconda partita contro l'Honduras, sta rientrando in Italia per essere subito a disposizione di mister Conte in vista del doppio impegno dei prossimi giorni, con l'Inter impegnata due volte a San Siro con l'Udinese e nell'esordio della Champions League contro lo Slavia Praga.

Intervistato dal Corriere dello Sport, Sanchez ha detto di essere felicissimo per come stanno andando le cose. "Non gioco da due mesi, devo ritrovare la condizione, ma torno con la voglia di giocare in Italia e anche per migliorare. Torno in Italia con lo stesso desiderio che ho sempre. L’obiettivo è combattere per un posto e per tutto ciò che viene in futuro”.