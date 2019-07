Il futuro di Icardi? Conte ribadisce: "Non rientra nel progetto Inter"

Che Mauro Icardi sia fuori dal progetto dell'Inter lo si era capito già nelle settimane scorse dalle parole dell'AD nerazzurro Beppe Marotta. A ribadire tale concetto però, ci ha pensato anche Antonio Conte in conferenza stampa.

"Icardi? La sua situazione è chiara, come lo è stato il club. Non rientra nel progetto Inter. Non è semplice giocare contro squadre come il Manchester United e la Juventus senza attaccanti ad inizio stagione ma il mercato è ancora aperto e stiamo valutando giocatori da cedere e da prendere".

Questo è quanto rivelato dal tecnico di Lecce riguardo il bomber di Rosario alla vigilia della sfida in ICC con il Manchester United.