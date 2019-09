Il flop di un grande ex: solo 4 vittorie, oggi l'esonero

Con un comunicato ufficiale sul sito del club, il Banfield ha esonerato oggi Hernan Crespo dalla guida della squadra. L'ex nerazzurro aveva assunto la responsabilità tecnica della società biancoverde nel dicembre del 2018 con grandi speranze per la stagione. Ma i risultati gli hanno dato torto: 18 partite, 6 pareggi, ben 8 sconfitte e solo 4 vittorie, un trend che ha convinto la dirigenza a dare una sterzata decisa alla guida tecnica.

Crespo ha avuto parole di grande dignità dopo il licenziamento, ringraziando i giocatori per la professionalità dimostrata , la dirigenza per il supporto ricevuto in questi mesi difficili e soprattutto i tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro calore nonostante i risultati deludenti

"Gran parte di quanto programmato è stato realizzato - ha detto il tecnico - anche se sfortunatamente i risultati non sono stati all’altezza delle prestazioni del team. Il sentimento è di grande tristezza, ma ho la consapevolezza di aver sempre dato il meglio insieme ad ognuno di noi."