Il figlio del Drago si prende l'Inter di Champions League

Nella lista Champions comunicata all'Uefa non figura Tommaso Berni come terzo portiere. Al suo posto un nome (o meglio un cognome) che è tutto un programma: Filip Stankovic.

La Gazzetta dello Sport dedica un ritratto al figlio dell'ex nerazzurro che dopo la trafila nelle giovanili si affaccia adesso agli scenari più prestigiosi."Filip è il terzo figlio di Dejan Stankovic, quello con più probabilità di avere un futuro da protagonista come calciatore. Il portiere è nato a Roma, ma parla con accento milanese anche se è stato convocato nelle giovanili serbe.

Capitano dell’Inter Under 17, da papà ha ereditato il carisma. In porta è esplosivo e affidabile, con una passione per i rigori parati (come in finale scudetto dell'Under 17). Quest'anno difenderà la porta della Primavera, ma è già stato in ritiro a Lugano con la prima squadra".

Il figlio del Drago Stankovic va a completare la lista B insieme a Sebastiano Esposito e Lorenzo Pirola, due ragazzi che hanno già assaporato la prima squadra nella pre season con ottimi risultati.