Il derby è nerazzurro! Dominio Inter: netto 2-0! Brozovic e Lukaku in gol

È ancora nerazzurro il derby di Milano. Terzo successo consecutivo dopo i due ottenuti nella passata stagione. Finisce 2-0 per l'Inter, una netta vittoria, maturata nella ripresa.

Primo tempo chiuso 0-0 con Donnarumma migliore in campo. Il portiere rossonero nega il gol a Lukaku, Lautaro e D'Ambrosio, con il difensore nerazzurro che colpisce anche un palo.

Nella ripresa la svolta. Punizione toccata da Sensi per Brozovic, destro del croato da fuori area deviato da un difensore del Milan, Donnarumma è spiazzato: 1-0 Inter.

Il Milan non reagisce, i nerazzurri dominano e arriva il raddoppio con Lukaku. Grande giocata di Barella sulla sinistra, cross perfetto per la testa dell'attaccante belga che anticipa Romagnoli e la mette sul secondo palo, nulla da fare per Donnarumma.

L'Inter può dilagare: incrocio dei pali di Politano dopo uno scambio stretto con Lukaku. In pieno recupero, altro palo nerazzurro con Candreva. Finisce dopo cinque minuti di recupero: Inter vincente e prima in classifica a punteggio pieno.

Vittoria meritata, i nerazzurri hanno giocato meglio, dominando il match nella ripresa. Ora la Lazio, prossimo avversario in campionato.