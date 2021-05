Il conduttore tv: "Inter? Così non si vincerà niente per dieci anni"

All'Adnkronos le parole del noto conduttore televisivo, di fede nerazzurra, Amadeus.

"Non discuto capacità tecniche, ma squadra non può più permettersi di lottare per terzo o quarto posto. Non me lo aspettavo e devo dire che sono molto preoccupato. Nulla da dire su Inzaghi, che ha dimostrato con la Lazio di essere un ottimo allenatore, quindi non discuto le capacità tecniche, ma credo che questa situazione abbia fatto arrabbiare tutti, sia i laziali che gli interisti", l'allarme.

Amadeus non usa mezzi giri di parole: "Un chiaro segnale di ridimensionamento, che porterebbe l'Inter al rischio di non vincere niente nei prossimi dieci anni".