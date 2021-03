Il caso Sensi: non gioca con l'Inter, ma va in Nazionale

Quella di Stefano Sensi è una vicenda particolarmente curiosa e che, forse, rappresenta un caso più unico che raro. Il centrocampista nerazzurro, infatti, a causa di una sfortuna che lo ha colpito con problemi fisici, ha saltato praticamente quasi tutta la stagione con la maglia dell’Inter venendo, però, al contrario, convocato con la maglia della nazionale di Roberto Mancini.

CON LA MAGLIA DELL’INTER – Il giocatore ex Sassuolo, infatti, è entrato in campo, l’ultima volta in maglia nerazzurra, sul finale di gara della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, dopo aver saltato per infortunio le partite precedenti a causa di un problemino accusato, sempre in Coppa Italia, ma questa volta durante il riscaldamento di Fiorentina-Inter. Addirittura, in campionato, l’ultimo ingresso in campo è stato contro il Benevento, il 30 gennaio, mentre, per trovare una partita cominciata dal primo minuto, bisogna arrivare fino alla partita contro il Benevento, ma del girone d’andata, in cui è rimasto in campo per 65 minuti, prima di essere sostituito da Brozovic.

IN NAZIONALE – Con la maglia azzurra, Sensi, ha saltato gli ultimi due giri di convocazioni, ma non quello di inizio settembre, quando addirittura andò in gol contro la Bosnia Erzegovina, e sembrava potesse essere finalmente giunta l’ora del suo riscatto anche in maglia nerazzurra. Ma, purtroppo, così non è stato ed, anzi, pur avendo smaltito dall’infortunio, è sceso nelle preferenze di Antonio Conte.

Adesso un’iniezione di fiducia arriva da Roberto Mancini, che sembra andare più verso la sua idea di calcio, che verso il premio per le partite giocate da parte dei calciatori. Che possa essere la volta buona, per il centrocampista di Urbino, di potersi rimettere in carreggiata anche per l’Inter, visto che la lotta scudetto e il finale di stagione non lascerà un attimo di respiro.