Il calcio piange la scomparsa di Gigi Simoni. Morto l'ex tecnico dell'Inter

Una triste notizia per i cuori nerazzurri, e per lo Sport italiano. E' scomparso, all'età di 81 anni, Gigi Simoni, ex allenatore di Inter (con cui conquistò la Coppa Uefa nel 1998), Lazio e Napoli, da tempo in gravi condizioni di salute.

La Redazione di Inter Dipendenza porge le condoglianze ai familiari del tecnico, ricordando la disponibilità al confronto e l'estrema gentilezza dell'uomo, prima che del professionista.