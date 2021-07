Il Barcellona 'libera' Pjanić: 'Si è fatta avanti anche l'Inter'

"Juventus, Inter e Paris Saint German si sono fatte avanti per Miralem Pjanić": lo assicura Mundo Deportivo. Il quotidiano ripercorre poi la vicenda.

"Il Barcellona è stato molto attivo nei primi giorni di calciomercato battendo i primi due colpi grazie agli acquisti di Aguero e Depay. Il club blaugrana, adesso, si concentrerà sull'obiettivo di liberarsi dei giocatori in esubero in modo da far quadrare i conti per rispettare il fair play finanziario imposto dalla Liga" viene spiegato nell'articolo. Fra questi ci sarebbero anche Umitit e, appunto, Miralem Pjanić. A quanto si apprende, l'ex Juventus, dunque, potrebbe rescindere il contratto. Il Barcellona si libererebbe di un ingaggio oneroso perdendo, però, 45 milioni. "Pjanic - riprende anche Tuttosport - prima di accettare la rescissione del contratto, preferirebbe guardarsi intorno per cercare la soluzione migliore. Il centrocampista bosniaco potrebbe fare ritorno alla Juventus visto l'approdo di Allegri ma anche Inter e Psg si sono fatte avanti".

Miralem Pjanić, in Italia, è arrivato grazie alla Roma. Con i giallorossi, dal 2011 al 2016, ha totalizzato 159 partite e 27 reti. Nel 2016 si trasferisce alla Juventus che investe 32 milioni di euro per il suo acquisto. Con i bianconeri Miralem Pjanić colleziona 122 presenze e 15 reti. La scorsa estate, poi, il 31enne bosniaco viene acquistato dal Barcellona per 60 milioni di euro più 5 di bonus, nell'ambito di uno scambio con Arthur Melo.