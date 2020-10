(ID) Wijnaldum Inter, c’è un ostacolo da superare per arrivare all’olandese

Sempre più incerto il futuro di Georginho Wijnaldum per la prossima stagione. L’olandese è in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e potrebbe quindi lasciare i Reds a parametro zero.

Sul giocatore ci sarebbero diversi top club europei, che starebbero osservando con attenzione la situazione. L’Inter sarebbe seriamente interessata al 29enne e avrebbe già fatto un primo sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Tra le squadre interessate ci sarebbero anche il Paris Saint-Germain e specialmente il Barcellona

Come raccolto dalla nostra redazione, non sarà facile acquistare Wijnaldum, poiché il giocatore sarebbe ritenuto incedibile da Jurgen Klopp e l’intenzione della dirigenza del Liverpool sarebbe quella di trattenere il giocatore. I reds, infatti, vorrebbero provare a blindarlo e cercare di trovare un'intesa per il rinnovo. Al momento è normale che ci siano interessamenti di altri club nei suoi confronti per via della scadenza dell'attuale contratto al prossimo giugno.