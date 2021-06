(ID) ULTIM'ORA - Inzaghi è a Milano, ora la firma in sede!

Vi abbiamo raccontato nelle scorse ore il viaggio di Simone Inzaghi, partito da Roma intorno alle 7 di stamani. Ebbene, l'ormai ex tecnico della Lazio è appena arrivato a Milano Centrale con tutto il suo staff al seguito.

Per Inzaghi è prevista l'ora la visita in sede per siglare l'accordo con tanto di firma sul suo contratto che lo legherà all'Inter per due anni; poi andrà ad Appiano Gentile a visitare strutture e campi, per iniziare subito la sua nuova avventura.

Inzaghi-Inter, ci siamo.

Grazie a Candido Baldini, che ha preziosamente collaborato a questa esclusiva di Inter Dipendenza.