(ID) Tottenham, non solo Gasp e Sarri: spunta un ex Inter per la panchina

Dopo l’esonero di Jose Mourinho, che ha firmato un contratto triennale con la Roma, il Tottenham sarebbe alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Gli Spurs hanno nel frattempo affidato la squadra a Ryan Mason, allenatore dell’Under 23, che resterà alla guida del club londinese fino alla conclusione del campionato.

Per il futuro, invece, sarebbero alla ricerca di un allenatore di livello internazionale che possa far tornare la squadra ad alti livelli. Tra i nomi in lizza ci sarebbero anche due italiani, Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nel mirino degli Spurs ci sarebbe anche Rafa Benitez.

Il tecnico spagnolo, reduce dall’ esperienza in Cina sulla panchina del Dalian Yifang, avrebbe intenzione di tornare ad allenare in Europa e il Tottenham potrebbe rappresentare l’occasione giusta. Le parti sarebbero già in contatto ed entro le prossime settimane potrebbero arrivare novità.