(ID) Spalletti, prima del Milan un altro club. Con l'Inter la buonuscita è alta

Potrebbero essere ore decisive per il futuro di Luciano Spalletti. L'ex tecnico dell'Inter potrebbe tornare a Milano per sedersi sulla panchina dei rossoneri. Una situazione legata al contratto con il club nerazzurro. Si sta cercando un accordo tra le parti (Inter e Spalletti) in modo tale che il tecnico sia libero di firmare con il Milan, ma al momento non c'è la fumata bianca.

Il Milan non è il primo club ad aver cercato Spalletti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza.net, Spalletti nei giorni scorsi ha accettato la proposta del Genoa. Il club ligure, successivamente, ha deciso di andare avanti con Andreazzoli.

È arrivata la chiamata di Maldini all'ex allenatore dell'Inter. Nessuna decisione presa, Spalletti onorato della chiamata.

Ora il nodo è il contratto con l'Inter da risolvere. Spalletti vuole 10 milioni di euro, si potrebbe arrivare ad un accordo sui 7 milioni, ma la richiesta del tecnico è questa.

Un altro retroscena: Spalletti ha preferito il Genoa alla Sampdoria.