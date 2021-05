(ID) Scudetto, Conte, cosa avrebbe detto Peppino Prisco? Ne parliamo con il figlio Luigi

Lo scudetto, l'uscita di scena di Conte, la situazione in cui si trova l'Inter in queste ore senza il nuovo allenatore. Ma anche i rapporti con i cugini rossoneri, i ricordi di un'epoca in cui i valori delll'interismo contavano più del business.

Saranno questi gli argomenti che la redazione di InterDipendenza.net affronterà stasera sui suoi canali social (@NerazzuraLa) alle 21.15 nell'ambito della serata dei Gemelli Nerazzurri & Saba in compagnia di un ospite eccezionale, Luigi Prisco, figlio dell'indimenticato Peppino.

Luigi Prisco ha seguito le orme paterne sia nella professione legale che nella passione per i colori nerazzurri (poteva essere diversamente?), stasera ci regalerà le sue sensazioni sul momento attuale dell'Inter e ci raccconterà come avrebbe reagito Peppino di fronte ai problemi e alle polemiche di questi giorni.

